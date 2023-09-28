مؤسسة أنيرة: تمكنا من توصيل شحنة من الأدوية بقيمة 700 ألف دولار أمريكي للقطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت مؤسسة أنيرا إنها حققت إنجازًا كبيرًا، بتمكنها اليوم من توصيل شحنة من الأدوية بتمويل من مؤسسة (Americares) بقيمة 700,000 دولار أمريكي إلى قطاع غزة، بينما إستلم مكتبها في لبنان شحنة من المساعدات الطبية ممولة من ( Direct Relief) و تبلغ قيمتها 2,3 مليون دولار أمريكي.وتقول المؤسسة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها مع هاتين الشحنتين الأخيرتين للمنطقة، تمكّنت "أنيرا" من تسليم ما يزيد عن مليار دولار من الأدوية والإمدادات الطبيّة الأخرى كتبرّعات للمجتمعات المستضعفة في الشرق الأوسط.وأضافت بأنّ التبرعات الطبيّة لطالما كانت جزءًا أساسيًا من أنشطة أنيرا منذ تأسيسها في عام 1986.وصرّح شون كارول، الرئيس التنفيذي لمؤسّسة أنيرا: ”بدون صحّة جيّدة، يصبح كل شيء آخر في الحياة صعبًا، إن لم يكن مستحيلاً. الأدوية والإمدادات الصحيّة الأخرى التي تقدّمها أنيرا سنةً بعد سنة، ومؤخرًا بمعدّل مرّة أو مرّتين في الأسبوع، توفّر أساس الأمل لمستقبلٍ أفضل. بالنسبة للكثيرين في المجتمعات التي نعمل فيها، هذه التبرّعات تعني أنّ العائلات ذات الدخل المحدود لم تعد مضطرة للاختيار بين شراء الطعام أو الدواء. نحن ممتنون للغاية لشركائنا وموظّفينا الذين جعلوا ذلك ممكنًا.“وتعتمد برامج المساعدات الطبيّة على دعم الجهات المانحة للمساعدات الطبيّة، بما في ذلك الشركاء البارزين مثل ”أميريكيرز“ و”دايركت ريليف“، بالإضافة إلى ”المجلس الطبّي الكاثوليكي“ و”شركاء الصحّة الدوليّة في كندا“، و”هيكما“، و”شركاء الصحّة الدولية في المملكة المتّحدة“، و”ميتاد“، و”سانوفي جنزيم“، و”مؤسسة الكراسي المتحركة“، و”بنتا لإعادة التدوير الطبي”، ”.و”ريشو كوسي كاي، و”ثاكي“. انضمام أنيرا إلى ”شراكة التبرّعات الطبيّة ذات الجودة” (PQMD) و شراكتنا مع العديد من أعضاء ”PQMD“، كانت ذات أهميّة كبيرة في مساعدة أنيرا على زيادة كميّة المساعدات المقدّمة.وتقول المؤسسة: من خلال شراكتنا التي دامت 30 عامًا مع "أميريكيرز" استلمت أنيرا من الأدوية والإمدادات المتبرع بها بقيمة أكثر من 500 مليون دولار وقد تمّ توزيعها في فلسطين ولبنان والأردن.تقول جوان ليتلفيلد، نائبة الرئيسة التنفيذية لبرامج ”أميريكيرز“ العالمية: نحن نفتخر بالشراكة مع أنيرا لتلبية الاحتياجات الصحيّة الملحّة، وكذلك التجاوب مع حالات الطوارئ. معًا، قدّمنا كميّة كافية من الأدوية أمّنت ١١ مليون وصفة طبيّة للأطفال والبالغين في الشرق الأوسط“.وتوسّع برنامج تبرّعات أنيرا الطبيّة بشكل كبير على مرّ السنوات الـ٥٥ الماضية. في السنة الماليّة ٢٠٢٣ وحدها، قدّمت المنظّمة ٩٨ شحنة، بقيمة ١٤٨,٥ مليون دولار من الأدوية والإمدادات الطبيّة إلى المرافق الصحية في فلسطين ولبنان والأردن. كما قامت بتوزيع مواد إغاثة وتعليم ومعدات طبيّة حركية (رزمات النظافة الشخصية واللوازم المدرسيّة والكراسي المتحرّكة والأطراف الصناعيّة، وغيرها).ويقول توماس تايغ، الرئيس التنفيذي لـ”دايركت ريليف": "يشرفنا دعم أنيرا وجهودهم لتحسين صحّة ورفاهية الناس يوميًا. إن هذا الإنجاز مثير للإعجاب بسبب ما يمثّله، وهو مثال ملهم على الشراكة الجيدة وما يمكن تحقيقه معًا.".