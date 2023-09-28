لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري تصدر بياناً بمناسبة ذكرى انطلاقتها





جماهير شعبنا الصامد المرابط، يا أحرار أمتنا العربية والإسلامية ..نحيي اليوم ذكرى مجيدة من تاريخ فلسطين والأمة، إنها ذكرى إنطلاقة لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين، التي أوقدت روح الثورة وفجرت إنتفاضة الأقصى وأصبحت غضب يطارد العدو وقطعان مستوطنيه في كل مدينة ومخيم وقرية وكل شارع وزقاق.





أيها الصامدون المرابطون يا أبناء شعبنا المقاوم في كل مكانونحن نحيي الذكرى الـ 24 للانطلاقة المباركة، نستذكر بكل إعتزاز وفخر قادتنا الشهداء الذين رسموا الطريق بدمائهم الطاهرة ، ومن سار على دربهم من المجاهدين وعلى رأسهم المؤسس القائد الأمين العام أسد بيت المقدس الشهيد"جمال ابوسمهدانة "أبو عطايا" وخليفتيه الشهداء القادة "كمال النيرب"أبو عوض، وزهيرالقيسي"أبو إبراهيم"، ولقادة الذراع العسكري المؤسس "العبد يوسف القوقا "أبو يوسف" وعماد حماد"أبو عبدالرحمن "ولكل من حمل اللواء من بعدهم، ولكل الأوفياء على طريق ذات الشوكة الذين حافظوا على إرث الشهداء ، وبقيت بنادقهم مشرعة في وجه العدو تدافع عن الأرض والمقدسات وتبصر مآذن القدس الشامخة.





يا جماهير شعبنا المرابط ..يا مقاومينا الأبطال..يا شبابنا الحر الثائر في كل ربوع الوطن.تأتي الذكرى"آل 24" لإنطلاقة لجان المقاومة في فلسطين ، في ظل ثورة شعبنا المتصاعدة في وجه المغتصبين الصهاينة في القدس والضفة رباطاً ومواجهةً وتصعيداً وجهادا لا ولن يتوقف، وفي غزة تمسكاً بخيار المقاومة إعداداً ومراكمةً وفرضاً للمعادلات، وفي الداخل المحتل صموداً في الأرض وتمسكاً بالهوية وتحدياً لسياسات العدو، وفي الشتات تمسكاً بالعودة ومقارعةً للغاصبين الصهاينة في كل المحافل، كما أنها تأتي في ظل تصعيد صهيوني وحكومة فاشية تخطط وتتوعد بالمزيد من العدوان والإرهاب و الجرائم الفاشية بحق مقدساتنا وأسرانا وأرضنا لتفرض بذلك جملة من التحديات الكبرى أمام شعبنا وأمتنا.يا جماهيرنا الأبية في فلسطين وكل مكان ..يا أحرار الأمة.





إننا في هذا اليوم المبارك ذكرى إنطلاقة لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين، نؤكد على ما يلي:





أولاً: إنَّ فلسطين من بحرها إلى نهرها هي أرض الشعب الفلسطيني، سنمضي في التمسّك بها كاملة، وبحقّنا المشروع في الدّفاع عنها وتحريرها بكل الوسائل، وفي مقدّمتها المقاومة المسلّحة، خياراً استراتيجياً حتى ردع العدو الغاصب وزواله عنها.





ثانيًا: إنَّ القدس والمسجد الأقصى المبارك هما قلب الصراع مع العدو الصهيوني، ولا شرعية ولا سيادة فيهما للكيان الصهيوني، ولن تفلح كل محاولاته في التهويد وتغيير المعالم، وسيواصل شعبنا رباطه ومقاومته حتى تحريرهما من دنس العدو ، ونتوجه بالتحية لأهلنا في القدس وللمرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى الذين يضربون أروع الأمثال والملاحم في الذود عن الأقصى والمقدسات.





ثالثاً: نبرق بالتحيّة لأسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات، ونعبّر عن اعتزازنا بصمودهم وثباتهم وتضحياتهم في مواجهة إجرام السجّان الصهيوني وقرارات "المجرم بن غفير"، ومسؤولية تحريرهم ستبقى على رأس أولوياتنا، فنحن على العهد والوفاء لهم، فما الوهم المتبدد ووفاء الأحرار الأولى إلا محطة في تلك المسيرة، حتى تحريرهم جميعاً من براثن السجان الظالم.





رابعاً: إنَّ حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي هجّروا منها قسراً، هو حقّ مقدّس غير قابل للتنازل، نجدّد رفضنا لكل مشاريع التوطين، وندعو كل الدول والمؤسسات إلى توفير الحماية والحياة الحرّة الكريمة لهم، وإلى تعزيز صمودهم إلى حين عودتهم.





خامساً: نتوجه بالتحية وكل آيات التقدير والاعتزاز بمقاومة شعبنا الباسلة، وبرجال المقاومة الميامين، الذين أبدعوا في الإعداد ومراكمة القوّة والإثخان في العدو وجيشه وتحقيق الانتصار عليه، في محطات يشهد لها تاريخ نضال شعبنا المشرّف، كما نعرب عن فخرنا ببطولات شبابنا الثائر في عموم الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة، وكل المرابطين من أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة والشتات، وإلى أبطال عرين الأسود وكتيبة جنين، و ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وندعوهم إلى مواصلة ملاحم البطولة والفداء والتضحية دفاعاً عن الأرض والمقدسات.





سادسا : إنَّ بناء شراكة وطنية حقيقية وجادة قائمة على برنامج نضالي موحّد، هي السبيل القادر على مواجهة العدو الصهيوني وحكومته الفاشية، وإلى استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني، على أسس وطنية ونضالية مقاومة على قاعدة مواجهة العدو الصهيوني الفاشي وإدامة الإشتباك معه لتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.





سابعاً: ندعو السلطة الفلسطينية إلى تعزيز عوامل صمود شعبنا الفلسطيني، ووقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، والكف فورا عن محاربة المقاومة، وإتاحة الحريات السياسية والعامة، ووقف ملاحقة النشطاء والطلبة وقادة الرأي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.





ثامناً: نجدّد اعتزازنا بمحور المقاومة، باعتباره العمق الاستراتيجي والحاضنة المساندة لمشروع شعبنا في التحرير والعودة، وندعو إلى إبقاء فلسطين وجهاد شعبها وقضيتها العادلة حاضرة في كل المحافل والمناسبات، والعمل على رفض وتجريم ومقاطعة كل محاولات دمج العدو الصهيوني في جسم الأمَّة عبر مشاريع التطبيع وتلميع صورة الكيان الإجرامية، وندين كل المشاريع والخطوات والسياسات التي تسعى لذلك.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: