منظمو الاحتجاجات يصدرون بياناً حول تعليق الفعاليات عند الحدود الشرقية

أصدر منظمو الاحتجاجات عند الحدود الشرقية للقطاع، اليوم الخميس، بياناً بشأن تعليق الفعاليات.





ووفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الوسطاء تدخلوا وتعهدوا بأن الاحتلال سيلتزم بوقف إجراءاته القمعية بحق الأسرى، كما سيمتنع عن الاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى والمقدسيين وعدوانه المستمر على حرمة المسجد الأقصى.





كما تعهد الوسطاء بأن هناك إجراءات للتخفيف عن شعبنا في قطاع غزة، و"أننا على أهبة الاستعداد والجهوزية للعودة للحراك الشعبي الثائر في حال لم يلتزم الاحتلال بتعهداته للوسطاء".





وأكد منظمو التظاهرات، عند الحدود الشرقية للقطاع، اليوم الخميس، إنه لا توجد فعاليات على طول الحدود الشرقية اليوم وتوقيف الأدوات الخشنة.

وأكد المتظاهرون الذين يطلق عليهم "الشباب الثائر"، بأنه لا توجد أي فعاليات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم.

وشددوا بأنه تم توقيف جميع الأدوات الخشنة بما فيها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، بينما ينتظر صدور تعليمات جديدة بشأن يوم غد الجمعة.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة، بدءاً من اليوم الخميس، والسماح بدخول عمال القطاع، وجميع الفئات.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان مقتضب، صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "أبلغنا من الجانب الإسرائيلي بأن معبر بيت حانون يعمل غداً بشكل طبيعي، والسفر مسموح لكل الفئات".

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت معبر بيت حانون، ومنعت عبور عمال قطاع غزة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وقالت إن إعادة فتحها "سيخضع لتقييم مستمر لتطورات الوضع الأمني".

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، وخروج مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى ورفضاً للحصار، فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.

كما استهدف الاحتلال نقاط للضبط الميداني شرق القطاع، على مدار الأيام الماضية، وواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام العمال لـ13 يوماً على التوالي، رداً على المظاهرات وبحجة "الأعياد اليهودية"، قبل أن يعيد فتحه اليوم الخميس.

رام الله - دنيا الوطن