وزير الثقافة يلتقي عدداً من نظرائه ومسؤولي الثقافة بالعالم الإسلامي في الدوحة









كما التقى الوزير أبو سيف والوفد المرافق له، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية منار الناطور، وعائد أبو سمرا من مكتب الوزارة في غزة، بوزير الثقافة والتراث الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية سيد جمال شاه، والوزير التشادي أبكر روزي تقيل ووزير الثقافة العراقي احمد فكاك، ووزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ووزيرة الثقافة التونسية حياة القرمازي.



والتقى الوزير أبو سيف المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك وبمدير متحف قطر الوطني الشيخ عبد العزيز بن حمد ال ثاني.



وخلال اللقاءات بحث الوزير سبل التعاون بين فلسطين والدول والمؤسسات الثقافية المختلفة من أجل تطوير علاقات فلسطين في مجال الثقافة الدبلوماسية وتعزيز الرواية الفلسطينية.







واتفق الطرفان على تواصل المشاورات والمباحثات من أجل تعزيز هذه الاتجاهات وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة من أجل تعميق العلاقة الثنائية بين الطرفين.كما التقى الوزير أبو سيف والوفد المرافق له، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية منار الناطور، وعائد أبو سمرا من مكتب الوزارة في غزة، بوزير الثقافة والتراث الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية سيد جمال شاه، والوزير التشادي أبكر روزي تقيل ووزير الثقافة العراقي احمد فكاك، ووزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ووزيرة الثقافة التونسية حياة القرمازي.والتقى الوزير أبو سيف المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك وبمدير متحف قطر الوطني الشيخ عبد العزيز بن حمد ال ثاني.وخلال اللقاءات بحث الوزير سبل التعاون بين فلسطين والدول والمؤسسات الثقافية المختلفة من أجل تطوير علاقات فلسطين في مجال الثقافة الدبلوماسية وتعزيز الرواية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، مع مجموعة من وزراء الثقافة، على هامش اجتماعات المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وتستضيفهدولة قطر، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".وناقش أبو سيف مع نظيره القطري عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، و سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات ثقافية مختلفة، وذلك في مقر وزارة الثقافة في الدوحة.وأكد الطرفان على أهمية الثقافة كمكون أساسي في تمكين العلاقات العربية العربية، والعلاقات الإسلامية الإسلامية، مشددين على الدور الذي قامت به الثقافة العربية في تطوير الثقافة الإنسانية وتقديم نماذج لهذه الثقافة، ساهمت في رقي ورفعة البشرية.