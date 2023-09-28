شؤون فلسطينية

ألوية الناصر تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار بوادي الحرامية قبل عدة أشهر

ألوية الناصر تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار بوادي الحرامية قبل عدة أشهر
من مكان إطلاق النار (أرشيف)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، الخميس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار قرب مفترق وادي الحرامية، شمال رام الله، في نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت ألوية الناصر، في بيان: إن العملية جاءت كرد أولي على جريمة اقتحام مصلى باب الرحمة، شرقي المسجد الأقصى، ومصادرة محتوياته.

وأضافت، أن قيادة الألوية، قررت "إعطاء الإشارة للمجاهدين باستهداف تجمع المستوطنين والمارثون المقام هناك قرب مفترق وادي الحرامية"، مشيرةً إلى اعتراف الاحتلال بإصابة مستوطن بجراح.

وفي 15 نيسان الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة مستوطن بجراح، جراء عملية إطلاق نار، من سيارة مسرعة تجاه مجموعة من المستوطنين كانوا يشاركون في ماراثون تنافسي بذكرى القتلى الإسرائيليين.

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