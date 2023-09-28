شؤون فلسطينية

البريم بذكرى انطلاقة لجان المقاومة: هزيمة الاحتلال لن تكون إلا بالمقاومة والحرب

البريم بذكرى انطلاقة لجان المقاومة: هزيمة الاحتلال لن تكون إلا بالمقاومة والحرب
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد البريم (أبو مجاهد)، مسؤول الإعلام بلجان المقاومة في فلسطين، الخميس، إن هزيمة الاحتلال الإسرائيلي، لن تكون إلا بالمقاومة والحرب الشعبية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أقرب من أي وقت مضى لتحقيق النصر والتحرير.

وأضاف البريم، في بيان صحفي، بمناسبة الذكرى 24 لانطلاقة لجان المقاومة بفلسطين، وذراعها العسكري، ألوية الناصر صلاح الدين: "نؤكد على وحدة الهدف والقواسم المشتركة القائمة على خيار المقاومة ومقارعة المحتل مع كافة الفصائل والأجنحة العسكرية المقاومة  والمضي في تعزيز وحدة الحال والكلمة والاستمرار في تحالف متين نحو هدفنا المشترك تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها".

وتابع: "المجد والتحية لرجالًا كانوا في ميادين الجهاد والمقاومة دروعًا لهذه البلاد، ما هانت عزيمتهم وكانت سواعدهم دومًا على الزناد، ويشهد لهم الأعداء ومجدًا مُسطرًا بالبطولات والتضحيات فالسلام على المؤسسين الأوائل الشهداء القادة جمال أبوسمهدانة وأبا يوسف القوقا وكمال النيرب وزهير القيسي وعماد حماد".

وأكمل: "ستبقى القدس وتاجها المسجد الأقصى نقطة التقاء أُمتنا وعنوان مستقبلنا باتجاه تحرير كل فلسطين ولن نفرط بها ودونها الأنفس والدماء والأرواح والمهج ومن أجلها سنخوض كل المعارك".

وأكد: "أن الصفقات التطبيعية المشبوهة ستسقط كما سقطت جميع المؤمرات التي حيكت من أجل النيل من قضيتنا على مدار تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني".

وختم بالقول: "كل التحية لشبابنا الثائر في غزة والضفة والقدس ولكل المقاومين الشجعان الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية ويكتبون التاريخ من جديد بمداد من الدم والبارود والأشلاء ويؤكدون أننا بتنا نتهيأ للنصر الحتمي على العدو الصهيوني".

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