لبنان: أونروا تضطر لتأجيل بدء العام الدراسي بالجنوب بسبب أحداث عين الحلوة
قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، تأجيل بدء العام الدراسي بجنوب لبنان، بسبب أحداث مخيم عين الحلوة.
وقالت الوكالة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه أكثر من 11,000 طفل من لاجئي فلسطين في جنوب لبنان، لن يتمكنوا من الانضمام إلى أقرانهم في بداية العام الدراسي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأضافت بأن هذا العدد، يشكل ربع عدد الاطفال من لاجئي فلسطين في المدارس، ويرجع ذلك إلى العنف والاشتباكات في مخيم عين الحلوة، المخيم الأكبر في البلد.
وتقول دوروثي كلاوس، مديرة شؤون (أونروا( في لبنان، "لقد اضطرت (أونروا) إلى اتخاذ هذا القرار لأن جميع مدارسنا الثماني داخل المخيم قد استولت عليها المجموعات المسلحة وقد تعرضت لدمار وأضرار كبيرين. "إن المدارس الأخرى - خارج المخيم - تستخدم حالياً من قبل العائلات النازحة".
ووفق أونروا فإن ما لا يقل عن 4,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في عين الحلوة، ولجأ العديد منهم إلى منشآت (أونروا) بينما يقيم آخرون مع أقاربهم وأصدقائهم.
في الوقت نفسه، تعمل (أونروا) على توفير مساحات آمنة وبعض المواد التعليمية والأنشطة للأطفال حتى يتمكنوا من الحصول على بعض التعلم ويكونوا قادرين على ان يعيشوا طفولتهم.
وتقول دوروثي كلاوس، مديرة شؤون (أونروا( في لبنان، "لقد اضطرت (أونروا) إلى اتخاذ هذا القرار لأن جميع مدارسنا الثماني داخل المخيم قد استولت عليها المجموعات المسلحة وقد تعرضت لدمار وأضرار كبيرين. "إن المدارس الأخرى - خارج المخيم - تستخدم حالياً من قبل العائلات النازحة".
ووفق أونروا فإن ما لا يقل عن 4,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في عين الحلوة، ولجأ العديد منهم إلى منشآت (أونروا) بينما يقيم آخرون مع أقاربهم وأصدقائهم.
في الوقت نفسه، تعمل (أونروا) على توفير مساحات آمنة وبعض المواد التعليمية والأنشطة للأطفال حتى يتمكنوا من الحصول على بعض التعلم ويكونوا قادرين على ان يعيشوا طفولتهم.
التعليقات