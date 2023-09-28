لبنان: أونروا تضطر لتأجيل بدء العام الدراسي بالجنوب بسبب أحداث عين الحلوة



في الوقت نفسه، تعمل (أونروا) على توفير مساحات آمنة وبعض المواد التعليمية والأنشطة للأطفال حتى يتمكنوا من الحصول على بعض التعلم ويكونوا قادرين على ان يعيشوا طفولتهم.



ووفق أونروا فإن ما لا يقل عن 4,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في عين الحلوة، ولجأ العديد منهم إلى منشآت (أونروا) بينما يقيم آخرون مع أقاربهم وأصدقائهم.