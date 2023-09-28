شؤون فلسطينية

الغصين: 18500 تصريح حالياً لعمال القطاع داخل أراضي 48

الغصين: 18500 تصريح حالياً لعمال القطاع داخل أراضي 48
عمال قطاع غزة في معبر بيت حانون إيرز
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة العمل، بغزة، إيهاب الغصين اليوم الخميس، إن 18500 تصريح حالياً لعمال غزة "احتياجات اقتصادية" في أراضي عام 48.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن 7000 عامل كانوا بالأصل متواجدين في داخل أراضي 48، خلال فترة الأعياد، بينما دخل اليوم نحو 5000 عامل عبر معبر بيت حانون/إيرز.

وتابع: مجموع كل حاملي تصاريح الاحتياجات الاقتصادية، 18500 تصريح، مشيراً إلى أنهم "ليس جميعهم عمال".

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رسالة وجهتها إسرائيل لحركة حماس، بشأن حصة عمال قطاع غزة.

ووفق ادعاء القناة، فإن مصر نقلت رسالة لحماس بأن إسرائيل مستعدة لرفع حصة عمال غزة إلى 20 ألف عامل "إذا تحقق الهدوء عند حدود غزة".

وأعادت سلطات الاحتلال، فجر اليوم فتح معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، بدءاً من اليوم الخميس، والسماح بدخول عمال القطاع، وجميع الفئات.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان مقتضب، صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "أبلغنا من الجانب الإسرائيلي بأن معبر بيت حانون يعمل غداً بشكل طبيعي، والسفر مسموح لكل الفئات".

في السياق، أكد منظمو التظاهرات، عند الحدود الشرقية للقطاع، اليوم الخميس، إنه لا توجد فعاليات على طول الحدود الشرقية اليوم وتوقيف الأدوات الخشنة.

وأكد المتظاهرون الذين يطلق عليهم "الشباب الثائر"، بأنه لا توجد أي فعاليات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم.

وشددوا بأنه تم توقيف جميع الأدوات الخشنة بما فيها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، بينما ينتظر صدور تعليمات جديدة بشأن يوم غد الجمعة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت المعبر ومنعت عبور عمال قطاع غزة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وقالت إن إعادة فتحه "سيخضع لتقييم مستمر لتطورات الوضع الأمني".

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، وخروج مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى ورفضاً للحصار، فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.

كما استهدف الاحتلال نقاط للضبط الميداني شرق القطاع، على مدار الأيام الماضية، وواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام العمال لـ13 يوماً على التوالي، رداً على المظاهرات وبحجة "الأعياد اليهودية"، قبل أن يعيد فتحه اليوم الخميس.

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