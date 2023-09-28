الغصين: 18500 تصريح حالياً لعمال القطاع داخل أراضي 48

وتابع: مجموع كل حاملي تصاريح الاحتياجات الاقتصادية، 18500 تصريح، مشيراً إلى أنهم "

وتابع: مجموع كل حاملي تصاريح الاحتياجات الاقتصادية، 18500 تصريح، مشيراً إلى أنهم " ليس جميعهم عمال".

وأضاف في تصريحات صحفية، إن 7000 عامل كانوا بالأصل متواجدين في داخل أراضي 48، خلال فترة الأعياد، بينما دخل اليوم نحو 5000 عامل عبر معبر بيت حانون/إيرز.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن 7000 عامل كانوا بالأصل متواجدين في داخل أراضي 48، خلال فترة الأعياد، بينما دخل اليوم نحو 5000 عامل عبر معبر بيت حانون/إيرز.

ووفق ادعاء القناة، فإن مصر نقلت رسالة لحماس بأن إسرائيل مستعدة لرفع حصة عمال غزة إلى 20 ألف عامل "إذا تحقق الهدوء عند حدود غزة".

ووفق ادعاء القناة، فإن مصر نقلت رسالة لحماس بأن إسرائيل مستعدة لرفع حصة عمال غزة إلى 20 ألف عامل "إذا تحقق الهدوء عند حدود غزة".

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رسالة وجهتها إسرائيل لحركة حماس، بشأن حصة عمال قطاع غزة.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رسالة وجهتها إسرائيل لحركة حماس، بشأن حصة عمال قطاع غزة.

وأعادت سلطات الاحتلال، فجر اليوم فتح معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، بدءاً من اليوم الخميس، والسماح بدخول عمال القطاع، وجميع الفئات.





وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان مقتضب، صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "أبلغنا من الجانب الإسرائيلي بأن معبر بيت حانون يعمل غداً بشكل طبيعي، والسفر مسموح لكل الفئات".





في السياق، أكد منظمو التظاهرات، عند الحدود الشرقية للقطاع، اليوم الخميس، إنه لا توجد فعاليات على طول الحدود الشرقية اليوم وتوقيف الأدوات الخشنة.

وأكد المتظاهرون الذين يطلق عليهم "الشباب الثائر"، بأنه لا توجد أي فعاليات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم.

وشددوا بأنه تم توقيف جميع الأدوات الخشنة بما فيها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، بينما ينتظر صدور تعليمات جديدة بشأن يوم غد الجمعة.





وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت المعبر ومنعت عبور عمال قطاع غزة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وقالت إن إعادة فتحه "سيخضع لتقييم مستمر لتطورات الوضع الأمني".





ومنذ نحو أسبوعين، تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، وخروج مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى ورفضاً للحصار، فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.



