منظمو التظاهرات: لا توجد فعاليات على طول الحدود الشرقية اليوم وتوقيف الأدوات الخشنة

أكد منظمو التظاهرات، عند الحدود الشرقية للقطاع، اليوم الخميس، إنه لا توجد فعاليات على طول الحدود الشرقية اليوم وتوقيف الأدوات الخشنة.

وشددوا بأنه تم توقيف جميع الأدوات الخشنة بما فيها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، بينما ينتظر صدور تعليمات جديدة بشأن يوم غد الجمعة.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة، بدءاً من اليوم الخميس، والسماح بدخول عمال القطاع، وجميع الفئات.





وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان مقتضب، صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "أبلغنا من الجانب الإسرائيلي بأن معبر بيت حانون يعمل غداً بشكل طبيعي، والسفر مسموح لكل الفئات".





وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت معبر بيت حانون، ومنعت عبور عمال قطاع غزة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وقالت إن إعادة فتحها "سيخضع لتقييم مستمر لتطورات الوضع الأمني".





ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، وخروج مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى ورفضاً للحصار، فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.



