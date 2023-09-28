"التربية" تحيي فعاليات اليوم الأوروبي للرياضة المدرسية

رام الله - دنيا الوطنأحيت وزارة التربية والتعليم برعاية وزيرها أ.د. محمود أبو مويس، ومن خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، بالتعاون مع الفيدرالية الفرنسية للرياضة العمالية، فعاليات اليوم الأوروبي للرياضة المدرسية، تحت شعار: "في الرياضة فرح وسعادة"، في مدرستي الأكاديمية العربية للتعليم الحديث، والنجاح.جاء ذلك بمشاركة وحضور مدير عام النشاطات الطلابية حامد أبو مخو، وممثلة الفيدرالية الفرنسية آن دحدح، وأسرتي مديريتي رام الله والبيرة وبيرزيت، وطاقم دائرة النشاطات الرياضية في الإدارة العامة للنشاطات، والهيئة التدريسية في المدرستين.وتهدف الفعاليات خلال هذا اليوم؛ لتحسين الرياضة والصحة ومستوى النشاط البدني على صعيد العالم، إضافة إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب والمدارس والمؤسسات في برامج الأنشطة البدنية قدر الامكان.وفي هذا السياق، نقل أبو مخو للهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة تحيات وتهاني الوزير أبو مويس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً أهمية الرياضة في حياة الطلبة حيث تسهم في بناء شخصياتهم ومهاراتهم، شاكراً كافة الطواقم المنظمة لإنجاح هذه الفعاليات.بدورها، تطرقت دحدح إلى ما يتضمنه اليوم الأوروبي من فعاليات رياضية تسهم في تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم، مؤكدة أهمية الجهود المتكاملة مع طواقم الوزارة في إنجاح مثل هذه الفعاليات.يذكر أن أكثر من 250 مدرسة نفذت نشاطات وفعاليات رياضية في سياق اليوم الأوروبي للرياضة المدرسية وبمشاركة حوالي 15 ألف طالب/ة.كما تم تكريم المشاركين من المعلمين والطلبة لجهودهم في إنجاح هذا اليوم.