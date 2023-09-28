شؤون فلسطينية

تنويه جديد من شركة توزيع الكهرباء بشأن خدمات العدادات

تنويه جديد من شركة توزيع الكهرباء بشأن خدمات العدادات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الخميس، تنويهاً جديداً بشأن خدمات العدادات مسبقة الدفع الذكية، وأنواع العدادات الأخرى.

وتنوه الشركة إلى أن خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع الذكية نوع (دكسن) أصبحت متاحة في كل منافذ الشحن في قطاع غزة، ولم تعد مقتصرة على أفرع الشركة فقط.

وبذلك تكون خدمات الشحن لجميع أنواع العدادات متاحة في جميع منافذ الشحن سواء داخل أفرع الشركة أو خارجها، وفق التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وتدعو الشركة المواطنين للاستفادة من الخدمة حسب الأولويات والضرورات وإفساح المجال خلال الساعات القادمة لمن هو بحاجة ماسة لها، علما بأن منافذ الشحن كافة ستلبي احتياجات الجميع على مدار الساعة. 

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