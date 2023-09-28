شؤون فلسطينية

الخارجية: التصعيد الاستيطاني رد إسرائيل الرسمي على المطالبات الأمريكية والدولية والأممية بوقف الاستيطان

الخارجية: التصعيد الاستيطاني رد إسرائيل الرسمي على المطالبات الأمريكية والدولية والأممية بوقف الاستيطان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقدام المستوطنين على اقتلاع وتكسير 35 شجرة زيتون في بلدة حارس غرب سلفيت، وكذلك تنفيذ عناصر المستوطنين لجولات استفزازية بحماية جيش الاحتلال في مسافر يطا والترويج لخرائط استيطانية تهدف للاستيلاء على 400 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات المحاذية. 

كما تدين الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشدة عمليات تعميق الاستيطان المتواصلة لتوسيع مستوطنة (بروخين) وكذلك اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر الديك غرب سلفيت وتجريف 40 دونما من أراضي البلدة واقتلاع نحو 300 شجرة معمرة ومثمرة من أراضي المواطنين فيها، كما أغلقت المنطقة الغربية فيها واعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، تمهيداً للاستيلاء عليها وتحويلها لاحقا لصالح مشاريع استيطانية، وغيرها من عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وبناء المزيد البؤر العشوائية كما هو حاصل في الأغوار ومنطقة جنوب نابلس والطريق الواصل بين بيت لحم والخليل.

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المركبة، وتعتبرها الرد الإسرائيلي الرسمي على المطالبات الأمريكية والدولية والاممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن بشأن الاستيطان.

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