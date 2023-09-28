شؤون فلسطينية

قناة كان: رسالة من إسرائيل لحماس بشأن حصة عمال غزة

قناة كان: رسالة من إسرائيل لحماس بشأن حصة عمال غزة
عمال قطاع غزة في معبر بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رسالة وجهتها إسرائيل لحركة حماس، بشأن حصة عمال قطاع غزة.

ووفق ادعاء القناة، فإن مصر نقلت رسالة لحماس بأن إسرائيل مستعدة لرفع حصة عمال غزة إلى 20 ألف عامل "إذا تحقق الهدوء عند حدود غزة".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قرار سلطات الاحتلال، فجر اليوم إعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، بدءاً من اليوم الخميس، والسماح بدخول عمال القطاع، وجميع الفئات.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان مقتضب، صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "أبلغنا من الجانب الإسرائيلي بأن معبر بيت حانون يعمل غداً بشكل طبيعي، والسفر مسموح لكل الفئات".

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت المعبر ومنعت عبور عمال قطاع غزة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وقالت إن إعادة فتحه "سيخضع لتقييم مستمر لتطورات الوضع الأمني".

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، وخروج مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى ورفضاً للحصار، فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.

كما استهدف الاحتلال نقاط للضبط الميداني شرق القطاع، على مدار الأيام الماضية، وواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام العمال لـ13 يوماً على التوالي، رداً على المظاهرات وبحجة "الأعياد اليهودية"، قبل أن يعيد فتحه اليوم الخميس.

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