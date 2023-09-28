صحفي إسرائيلي يُعلق على قرار إعادة فتح معبر بيت حانون.. ماذا قال؟

وأضاف: هكذا ستخسر إسرائيل ورقة مهمة، مشيراً إلى أنه "إذا كان العمال موجودين في إسرائيل، فلن يكون لإغلاق المعبر بعد الأعياد أي معنى".





وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو، يظهر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، وهو متكدس بعمال القطاع، بعد لحظات قليلة من قرار إسرائيلي بإعادة فتحه.





وقررت سلطات الاحتلال، فجر اليوم إعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، بدءاً من اليوم الخميس، والسماح بدخول عمال القطاع، وجميع الفئات.





وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان مقتضب، صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "أبلغنا من الجانب الإسرائيلي بأن معبر بيت حانون يعمل غداً بشكل طبيعي، والسفر مسموح لكل الفئات".





وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت معبر بيت حانون، ومنعت عبور عمال قطاع غزة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وقالت إن إعادة فتحه "سيخضع لتقييم مستمر لتطورات الوضع الأمني".





ومنذ نحو أسبوعين، تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، وخروج مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى ورفضاً للحصار، فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.



