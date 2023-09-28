الداخلية العراقية: 50% من مصابي حريق الحمدانية في حالة حرجة





واندلع حريق هائل في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، في صالة بالأفراح بمدينة الحمدانية، في محافظة نينوى، شمال البلاد، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة نحو 200 شخص.



وذكرت الداخلية العراقية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج بسبب غياب شروط السلامة، مضيفة أن نتائج التحقيق النهائية ستعلن قريبا وسيتم محاسبة كافة المتورطين.



ومكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 14 متهماً من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة وثلاثة متورطين بإشعال الألعاب النارية.



وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام، فيما أكد الرئيس العراقي على "ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".



وأكد الدفاع المدني العراقي: بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية العراقية وفي آخر إحصائية لحريق حفل الزفاف في الحمدانية، تسجيل 93 وفاة وأكثر من 100 إصابة.وأضافت في بيان لها، بأن 50% من مصابي حريق الحمدانية في حالة حرجة، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية.