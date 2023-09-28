الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة من الضفة ويعتقل شابين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من قلقيلية ونابلس، فيما اقتحمت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شطارة في الثلاثينات من عمره بعد أن داهمت منزله، وفتشته.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك غرب سلفيت ترافقها جرافة عسكرية، ومخيم بلاطة للاجئين قرب مدينة نابلس، واعتقلت شابا.وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدينة، حيث أفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم المدينة من المدخل الشرقي، وانتشرت في محيط المستشفى التركي الحكومي، سمع خلال ذلك إطلاق نار كثيف.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، أمس، واعتقلت شابين قبل انسحابها.