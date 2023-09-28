لحظات مؤثرة.. شاهد أول ظهور للعروسين بعد فاجعة صالة الأفراح في العراق





واندلع حريق هائل في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، في صالة بالأفراح بمدينة الحمدانية، في محافظة نينوى، شمال البلاد، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة نحو 300 شخص.





وظهر العروسان في مقطع فيديو، أثناء تشييع جماعي للضحايا مساء الخميس، وهما منهاران قرب توابيت الموتى.









وأعلنت السلطات العراقية، الاربعاء، تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة مجريات حادث الحريق في قاعة للأعراس.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن "وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية".

وأضافت، أن "التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار أوامر قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس التي وقع فيها الحريق.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، إ"الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية، في منطقة سهل نينوى".





رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر أول ظهور للعروسين، الذين شهد حفل زفافهما، فاجعة أودت بحياة أكثر من 100 شخص شمالي العراق.