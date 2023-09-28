شؤون فلسطينية

شاهد: تكدس عمال القطاع بمعبر بيت حانون بعد لحظات قليلة من إعادة فتحه

شاهد: تكدس عمال القطاع بمعبر بيت حانون بعد لحظات قليلة من إعادة فتحه
جانب من تكدس عمال القطاع في معبر بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو، يظهر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، وهو متكدس بعمال القطاع، بعد لحظات قليلة من قرار إسرائيلي بإعادة فتحه.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم إعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، بدءاً من اليوم الخميس، والسماح بدخول عمال القطاع، وجميع الفئات.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان مقتضب، صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "أبلغنا من الجانب الإسرائيلي بأن معبر بيت حانون يعمل غداً بشكل طبيعي، والسفر مسموح لكل الفئات".

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت معبر بيت حانون، ومنعت عبور عمال قطاع غزة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وقالت إن إعادة فتحه "سيخضع لتقييم مستمر لتطورات الوضع الأمني".

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، وخروج مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى ورفضاً للحصار، فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.

كما استهدف الاحتلال نقاط للضبط الميداني شرق القطاع، على مدار الأيام الماضية، وواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام العمال لـ13 يوماً على التوالي، رداً على المظاهرات وبحجة "الأعياد اليهودية"، قبل أن يعيد فتحه اليوم الخميس.








 


أخبار ذات صلة

قطاع غزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ست إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة من الضفة ويعتقل شابين

الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة من الضفة ويعتقل شابين

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 23 لانتفاضة الأقصى

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 23 لانتفاضة الأقصى

فيديو.. باحث بأمن المعلومات: ما حدث بشركة الكهرباء &quot;كارثة&quot;.. ومواطنون يُوجهون رسالة للشركة

فيديو.. باحث بأمن المعلومات: ما حدث بشركة الكهرباء "كارثة".. ومواطنون يُوجهون رسالة للشركة

شاهد: تكدس عمال القطاع بمعبر بيت حانون بعد لحظات قليلة من إعادة فتحه

شاهد: تكدس عمال القطاع بمعبر بيت حانون بعد لحظات قليلة من إعادة فتحه

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الخميس

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الخميس

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

الاحتلال يقرر إعادة فتح معبر بيت حانون أمام عمال القطاع

الاحتلال يقرر إعادة فتح معبر بيت حانون أمام عمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

راصد جوي يوضح موعد أول موجة أمطار في فلسطين

راصد جوي يوضح موعد أول موجة أمطار في فلسطين

بمشاركة الرئيس عباس.. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في رام الله

بمشاركة الرئيس عباس.. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في رام الله

بكيرات: شد الرحال إلى الأقصى والتواجد الكبير فيه يربك الاحتلال

بكيرات: شد الرحال إلى الأقصى والتواجد الكبير فيه يربك الاحتلال

الداخلية تنفي أي استهداف من الاحتلال غرب غزة

الداخلية تنفي أي استهداف من الاحتلال غرب غزة

اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة تبارك مرور 30 عامًا على تأسيس جمعية نادي الأسير

اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة تبارك مرور 30 عامًا على تأسيس جمعية نادي الأسير

تمديد إغلاق معبر بيت حانون يوم الخميس

تمديد إغلاق معبر بيت حانون يوم الخميس

أبو مويس يجري جولة تفقدية في طوباس وجنين

أبو مويس يجري جولة تفقدية في طوباس وجنين

فتح تحدد شرط تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية بغزة

فتح تحدد شرط تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية بغزة

منوعات

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

عربي

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

أمين عام "التعاون الإسلامي" يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

فاجعة العراق.. ما مصير العروسين بعد حريق قاعة الأفراح؟

فاجعة العراق.. ما مصير العروسين بعد حريق قاعة الأفراح؟

فاجعة العراق.. شاهد أحد الناجين من حريق قاعة الأعراس: &quot;عائلتي كلها ماتت&quot;

فاجعة العراق.. شاهد أحد الناجين من حريق قاعة الأعراس: "عائلتي كلها ماتت"