شاهد: تكدس عمال القطاع بمعبر بيت حانون بعد لحظات قليلة من إعادة فتحه

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم إعادة فتح معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، بدءاً من اليوم الخميس، والسماح بدخول عمال القطاع، وجميع الفئات.وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان مقتضب، صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "أبلغنا من الجانب الإسرائيلي بأن معبر بيت حانون يعمل غداً بشكل طبيعي، والسفر مسموح لكل الفئات".وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت معبر بيت حانون، ومنعت عبور عمال قطاع غزة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وقالت إن إعادة فتحه "سيخضع لتقييم مستمر لتطورات الوضع الأمني".ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، وخروج مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى ورفضاً للحصار، فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.كما استهدف الاحتلال نقاط للضبط الميداني شرق القطاع، على مدار الأيام الماضية، وواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام العمال لـ13 يوماً على التوالي، رداً على المظاهرات وبحجة "الأعياد اليهودية"، قبل أن يعيد فتحه اليوم الخميس.