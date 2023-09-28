شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد
طقس فلسطين يشهد أجواء حارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين حارا نسبياً الى حار وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرفية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرفية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون طقس فلسطين حارا نسبياً الى حار وصافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرفية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون طقس فلسطين صافياً الى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 31-20 31-19 29-18 بيت لحم 31-20 31-19 29-18
رام الله والبيرة 30-19 30-18 28-17 طولكرم 34-23 34-22 32-21
نابلس 32-21 32-20 30-18 قلقيلية 34-23 34-22 32-21
جنين 36-24 36-23 34-20 سلفيت 31-20 31-19 29-18
طوباس 37-25 37-24 35-21 روابي 32-21 32-20 30-18
الخليل 30-19 30-18 28-17 غزه 32-24 32-23 30-22
أريحا 41-28 41-27 39-25 خانيونس 32-24 32-23 30-22
الأغوار الشمالية 39-26 39-25 37-23 رفح 33-23 33-22 31-21

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