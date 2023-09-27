شؤون فلسطينية

بكيرات: شد الرحال إلى الأقصى والتواجد الكبير فيه يربك الاحتلال

بكيرات: شد الرحال إلى الأقصى والتواجد الكبير فيه يربك الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب مدير أوقاف القدس ناجح بكيرات إن تواجد المسلمين بأعداد كبيرة في المسجد الأقصى المبارك يربك الاحتلال.

وأضاف بكيرات أن الاحتلال يحاول منع احتفال الأهالي بالمولد النبوي في المسجد الأقصى.

وأشار إلى أنه منذ ساعات الصباح شد الفلسطينيون الرحال إلى المسجد الأقصى للاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وأكد على الحرص على إظهار مشاعر المسلمين بالمناسبات الدينية من خلال إحيائها في المسجد الأقصى.

ودعا الأمة العربية والإسلامية أن تؤدي واجبها تجاه المسجد الأقصى وتحاصر الاحتلال.

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