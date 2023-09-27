اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة تبارك مرور 30 عامًا على تأسيس جمعية نادي الأسير

رام الله - دنيا الوطنباركت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، اليوم الأربعاء، مرور 30 عامًا على تأسيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني.وقالت اللجنة الوطنية "في هذه المناسبة تؤكد اللجنة على الدور الوطنيّ والجمعيّ الذي رسخته جمعية نادي الأسير الفلسطيني على مدار ثلاثة عقود من العمل في دعم وإسناد القضية على كافة المستويات إلى جانب كافة مؤسسات".وأكدت أنها صوت الأسرى وسندهم في مواجهتهم المستمرة ضد السجان، ورافعةً للعمل الوطني والشعبي.وتوجهت اللجنة بالتحية لكل العاملين والعاملات في المؤسسة، آملين أن يتكلل هذا الجهد الوطني بتكاتف ووحدة الشعب الفلسطيني وقواه الحية بتحريرنا من سجون الاحتلال.