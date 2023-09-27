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أمين عام "التعاون الإسلامي" يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

أمين عام "التعاون الإسلامي" يعزي العراق في ضحايا حريق نينوى
حريق نينوى
رام الله - دنيا الوطن
تقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،  حسين إبراهيم طه بأصدق تعازيه ومواساته إلى جمهورية العراق قيادة وشعبا، وذلك في ضحايا الحريق المؤسف الذي شب في قاعة أفراح في الحمدانية بمحافظة نينوي، بفعل انهيار سقف القاعة جراء استعمال الألعاب النارية مما أدى إلى سقوط ما يفوق مائة قتيل وأكثر من مائة مصاب بحروق وجروح متفاوتة الخطورة وذلك بحسب بيان وزارة الصحة العراقية.

وأعرب الأمين العام عن تعاطفه مع أهالي الضحايا سائلا المولى عزّ وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. 

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