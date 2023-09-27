أبو مويس يجري جولة تفقدية في طوباس وجنين



وتضمنت الجولة؛ مدرسة بنات عقابا الثانوية الخضراء، حيث أطلع أبو مويس على انتظام الدوام، متفقداً الصفوف الدراسية وتوجيه النصائح للطالبات وحثهن على التركيز على المهارات، ثم زار مديرية التربية والتعليم؛ حيث التقى مديرها العام ورؤساء الأقسام فيها، واستمع لاحتياجاتهم، ثم التقى القائم بأعمال محافظ

طوباس أحمد الأسعد، الذي قدم شرحاً عن الواقع السياسي في محافظة طوباس وبالأخص مناطق الأغوار الشمالية وتأثيره على مدارسنا وطلبتنا هناك.



وأكد أبو مويس في حديثه أهمية مدارس التحدي وضرورة تضافر جهود الجميع لدعمها وتثبيتها؛ كونها تشكل خط الدفاع في وجه الزحف الاستيطاني، ومحاولة طمس الهوية الفلسطينية في الأغوار، مشدداً على رفض الفلسطينيين لكل الضغوط التي تمارس من أجل تعديل المناهج الفلسطينية؛ كونها هويتنا الوطنية التي لا تنازل عنها.



وكان أبو مويس قد استهل جولته بزيارة لمدرستي بنات الخنساء الثانوية، وذكور جلقموس الثانوية في تربية جنين؛ إذ وقف على سير العملية التعليمية، منوهاً إلى أن الوزارة معنية بالتواصل مع الميدان التربوي لتعرّف احتياجاته الفعلية وتوفير ما يمكن من مقومات المُضي في عام دراسي منتظم، معرباً عن تقديره

للطواقم التربوية التي تتابع كل ما شأنه الانتصار لحق الطلبة وديمومة المسيرة التعليمية التعلمية.



رام الله - دنيا الوطنزار وزير التربية والتعليم أ.د. محمود أبو مويس مديرية تربية طوباس؛ للوقوف على سير العملية التعليمية التعلمية فيها، والتعرف على واقع التحديات التي تواجه التعليم في طوباس والأغوار.