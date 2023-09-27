فتح تحدد شرط تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث بإسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني(فتح) منذر الحايك، إن حركته شاركت في اجتماع الفصائل مع وفد لجنة الانتخابات المركزية المتواجد في قطاع غزة.وأوضح الحايك في تصريح له، أن (فتح) شاركت في اجتماع لجنة الإنتخابات المركزية وأكدت على موقفها الثابت من ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.وبين أن الحركة شددت على ضرورة إرسال رسالة مكتوبة من القوى الوطنية والإسلامية للحكومة الفلسطينية للتأكيد على الجهوزية والمطالبة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية.