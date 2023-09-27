وفد دبلوماسي من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي يزور المنطقة الصناعية بغزة

شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنزار وفداً دبلوماسياً مكون من الإتحاد الأوروبي من القسم التنمية الاقتصادية وممثلين عن الامم المتحدة من فريق برنامج خدمات المشاريع "اليونبس" عدداً من المصانع المحلية في قطاع غزة والتي تتخذ المنطقة الصناعية "باديكو"مكاناً لها.ورافق الوفد المهندس باسم العشي مدير المنطقة الصناعية وأطلعهم على سير عمل بعض المصانع المركزية والهامة في القطاع الاقتصادي الخاص، وعلى رأسهم مصنع هانوفر للصناعات الغذائية والذي يعتبر الأكبر من حيث عدد العمال والمساحة الصناعية.من جانبه؛ ثمن تامر الوادية الرئيس التنفيذي لشركة "هانوفر" دور الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في دعم الاقتصاد الفلسطيني، والوقوف بجانب المصانع الفلسطينية والتي أصبحت تضاهي المنتجات العالمية رغم قلة الامكانيات التي تساعد هذه المصانع على التواجد الدولي والعالمي.وأكد الوادية آن زيارة الوفد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل الاطلاع على سير العمل في المصانع، والتعرف على معاناة الفلسطينيين خاصة في القطاع الاقتصادي، مؤكداً على دور السلطة الفلسطينية بمساندة القطاع الاقتصادي وحمايته من الوقوع في واقع قد لايحمد عقباه.وطالب الوادية بضرورة العمل على الضغط على الجانب الاسرائيلي، بأن يسمح لهم بنقل البضائع من غزة الى المحافظات الشمالية، حتى يتم توحيد الصناعات بين الضفة وغزة، لتقوية عصب الاقتصاد الفلسطيني بشكلٍ متوازن بين كل محافظات الوطن.