تنويه من "كهرباء غزة" بخصوص خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تنويهاً للمواطنين بخصوص عودة خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع.وقالت الشركة في بيان لها "تنوه الشركة للأخوة المواطنين بأن خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع(نوع هولي) أصبحت متاحة في جميع منافذ الشحن المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة".ودعت الشركة المواطنين للاستفادة من الخدمة حسب الضرورات وإفساح المجال هذه الليلة لمن هو بحاجة ماسة لها، علما بأن منافذ الشحن كافة ستلبي احتياجات الجميع ابتداء من يوم غد الخميس بشكل طبيعي واعتيادي".