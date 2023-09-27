حماس توضح تفاصيل لقاء الفصائل مع وفد لجنة الانتخابات المركزية

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الأربعاء، على اللقاء الفصائلي مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الذي يزور قطاع غزة.وقال الناطق بإسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن "أجواء إيجابية عالية سادت لقاء الفصائل مع رئيس لجنة الانتخابات والجهود متواصلة ومضاعفة للدفع باتجاه إجراء الانتخابات المحلية".وأضاف القانوع أن الفصائل الفلسطينية أكدت على موقفها الثابت من إجراء الانتخابات وستوجه رسالة للحكومة في رام الله لتحديد موعد إجرائها بإشراف لجنة الانتخابات المركزية.وتابع "لقاء الفصائل مع السيد حنا ناصر يأتي لاستكمال المشاورات والتنسيق المستمر لترجمة موقفها في اللقاء الوطني في أغسطس لخطوات عملية وبدء إجراء الانتخابات".وأشار إلى أنه "عملياً البدء بإجراء الانتخابات ينتظر قراراً من الحكومة في رام الله ولجنة الانتخابات أعلنت جاهزيتها لذلك والفصائل الفلسطينية ستتابع ذلك وتواصل جهودها".