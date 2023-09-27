الخارجية: نطالب الإدارة الأمريكية منح الفلسطينيين ذات الإعفاءات التي منحتها للإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تتوقع من الإدارة الأمريكية توفير نفس الفرص من الحرية والمساواة والازدهار والأمن للفلسطينيين بما في ذلك إجراءات اعفائهم من الفيزا.وأضافات الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إنه في الوقت الذي تحدثت فيه الادارة الامريكية مرارا ان هدفها توفير نفس الفرص من الحرية والمساواة والازدهار والأمن لكل من الفلسطينيين والاسرائيليين، نتوقع من هذه الادارة ان تعمل على تطبيق ما تقوله وتؤمن به وتعمل عليه وما وعدت به، وان توفر فرص الحرية والازدهار والأمن للمواطن الفلسطيني القابع على أرضه".ولفتت أنها تتوقع أن تفي الإدارة الأميركية بوعودها للفلسطينيين وأن تبدأ بنفس الإجراءات التي منحتها من إعفاء الإسرائيليين، وأن تمنحها للمواطن الفلسطيني انسجاما مع تعهداتها تلك.