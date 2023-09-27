شؤون فلسطينية

الخارجية: نطالب الإدارة الأمريكية منح الفلسطينيين ذات الإعفاءات التي منحتها للإسرائيليين

الخارجية: نطالب الإدارة الأمريكية منح الفلسطينيين ذات الإعفاءات التي منحتها للإسرائيليين
الخارجية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تتوقع من الإدارة الأمريكية توفير نفس الفرص من الحرية والمساواة والازدهار والأمن للفلسطينيين بما في ذلك إجراءات اعفائهم من الفيزا.

وأضافات الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إنه في الوقت الذي تحدثت فيه الادارة الامريكية مرارا ان هدفها توفير نفس الفرص من الحرية والمساواة والازدهار والأمن لكل من الفلسطينيين والاسرائيليين، نتوقع من هذه الادارة ان تعمل على تطبيق ما تقوله وتؤمن به وتعمل عليه وما وعدت به، وان توفر فرص الحرية والازدهار والأمن للمواطن الفلسطيني القابع على أرضه".

ولفتت أنها تتوقع أن تفي الإدارة الأميركية بوعودها للفلسطينيين وأن تبدأ بنفس الإجراءات التي منحتها من إعفاء الإسرائيليين، وأن تمنحها للمواطن الفلسطيني انسجاما مع تعهداتها تلك.

أخبار ذات صلة

وينسلاند: لا شرعية للمستوطنات وعلى اسرائيل وقف جميع أنشطتها

وينسلاند: لا شرعية للمستوطنات وعلى اسرائيل وقف جميع أنشطتها

الخارجية: نطالب الإدارة الأمريكية منح الفلسطينيين ذات الإعفاءات التي منحتها للإسرائيليين

الخارجية: نطالب الإدارة الأمريكية منح الفلسطينيين ذات الإعفاءات التي منحتها للإسرائيليين

قوات الاحتلال تعتدي على فتيات وتعتقل شباناً من باب العامود

قوات الاحتلال تعتدي على فتيات وتعتقل شباناً من باب العامود

اشتية: دعم الشباب ومشاركتهم في الشأن العام وصنع القرار أحد أولويات الحكومة

اشتية: دعم الشباب ومشاركتهم في الشأن العام وصنع القرار أحد أولويات الحكومة

رئاسة التشريعي بغظة تعزي العراق بضحايا الحريق

رئاسة التشريعي بغظة تعزي العراق بضحايا الحريق

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الظهر في الأقصى بذكرى المولد النبوي

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الظهر في الأقصى بذكرى المولد النبوي

إصابات إثر قمع الاحتلال لمظاهرات شرق غزة

إصابات إثر قمع الاحتلال لمظاهرات شرق غزة

النائب أبو حلبية: سنواصل فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدساتوصولاً لمحاكمة قادته

النائب أبو حلبية: سنواصل فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدساتوصولاً لمحاكمة قادته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتدي على فتيات وتعتقل شباناً من باب العامود

قوات الاحتلال تعتدي على فتيات وتعتقل شباناً من باب العامود

اشتية: دعم الشباب ومشاركتهم في الشأن العام وصنع القرار أحد أولويات الحكومة

اشتية: دعم الشباب ومشاركتهم في الشأن العام وصنع القرار أحد أولويات الحكومة

رئاسة التشريعي بغظة تعزي العراق بضحايا الحريق

رئاسة التشريعي بغظة تعزي العراق بضحايا الحريق

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الظهر في الأقصى بذكرى المولد النبوي

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الظهر في الأقصى بذكرى المولد النبوي

النائب أبو حلبية: سنواصل فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدساتوصولاً لمحاكمة قادته

النائب أبو حلبية: سنواصل فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدساتوصولاً لمحاكمة قادته

الاحتلال يخطّط لطردِ المقدسيين وإدخال 25 ألف مستوطن للقدس بحلول العام 2030

الاحتلال يخطّط لطردِ المقدسيين وإدخال 25 ألف مستوطن للقدس بحلول العام 2030

الفلسطينيون يشدّون الرّحال للمسجد الأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي وإفشال مخططات الاحتلال

الفلسطينيون يشدّون الرّحال للمسجد الأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي وإفشال مخططات الاحتلال

الأسير كايد الفسفوس يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ56

الأسير كايد الفسفوس يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ56

منوعات

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

عربي

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

العراق: تشكيل لجنة تحقيق بحريق نينوى وإعلان الحداد ثلاثة أيام

العراق: تشكيل لجنة تحقيق بحريق نينوى وإعلان الحداد ثلاثة أيام

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس