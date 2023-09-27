قوات الاحتلال تعتدي على فتيات وتعتقل شباناً من باب العامود





وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتدت بالدفع على فتاتين فلسطينيتين، واعتقلت طفلين وشاب عرف من بينهم محمود أبو سنينة (8 أعوام).





ونقلت قوات الاحتلال المعتقلين بعد الاعتداء عليهم إلى مراكز التحقيق في القدس المحتلة.





وتزامناً مع ذكرى المولد النبوي، احتشدت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في المسجد الأقصى وعلى أبوابه، بعد أن أدى نحو 70 ألف مصل صلاة ظهر اليوم في المسجد المبارك ومنذ ساعات الصباح توافد المصلون إلى القدس والمسجد الأقصى، ضمن دعوات الرباط وشد الرحال فيه، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات.





وفي وقت سابق، انطلقت دعواتٌ لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى، في إطار الحشد والرّباط والتصدّي لمخططات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء على المواطنين المتواجدين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وتعمدت دفع فتيات واعتقال أطفال تواجدوا في المكان.