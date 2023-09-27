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آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى
جانب من التششيع
رام الله - دنيا الوطن
شارك آلاف العراقيين، مساء اليوم الأربعاء، في تشييع عدد من ضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للأفراح بمحافظة نينوى شماي البلاد، في فاجعة قضى فيها المئات.

وجاءت عملية التشييع بعد جرى التأكد من هوية بعض الضحايا، رغم صعوبة الأمر مع تفحم أجساد الضحايا في الحريق.

وأظهرت لقطات فيديو مشاركة الآلاف في جنازة الضحايا، مرتدين اللون الأسود خلال مراسم التشييع.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن  محافظ نينوى، نجم الجبوري، أن عدد الذين لقوا حتفهم 87 لكن الأهالي يقولون إن العدد أكبر بكثير، ويفوق بحسبهم 200 شخص وبينهم العشرات من الأطفال تفحمت أجسادهم كليا.

ومما يزيد من المأساة أن المستشفيات عجزت عن تحديد هويات عدد من الضحايا الذين احترقت أجسادهم بشكل كامل.

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