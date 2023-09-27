دولي

الرئيس الصيني يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية

الرئيس الصيني يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، بإصلاح منظمة التجارة العالمية قائلاً " هذا الأمر هو إجماع واتجاه مشترك".

وعقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اجتماعا ترأسه شي جين بينغ، حيث ناقش المشاركون في الاجتماع قواعد منظمة التجارة العالمية وسبل إصلاحها.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي قوله إن "الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية هي إجماع عام واتجاه عام".

وشدد شي على أن منظمة التجارة العالمية ركيزة مهمة للتعددية ومنصة مهمة للحوكمة الاقتصادية العالمية.

ووفقا له، يتوجب على الصين للمشاركة في إصلاح منظمة التجارة العالمية "الوقوف بحزم وثبات على الجانب الصحيح من التاريخ"، والالتزام بالاتجاه العام للعولمة الاقتصادية، والدفاع عن التجارة الحرة والتعددية الحقيقية، ومعارضة الأحادية والحمائية.

وأشار إلى ضرورة مقاومة تسييس واستغلال القضايا التجارية كسلاح، وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

وأكد شي أن الصين ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية، بما في ذلك الصين نفسها بحزم.

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