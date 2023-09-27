70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الظهر في الأقصى بذكرى المولد النبوي





ومنذ ساعات الصباح توافد المصلون إلى القدس والمسجد الأقصى، ضمن دعوات الرباط وشد الرحال فيه، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات.





وفي وقت سابق، انطلقت دعواتٌ لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى، في إطار الحشد والرّباط والتصدّي لمخططات الاحتلال.





وقالت إحدى الدعوات "تحل ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم على المقدسيين، لتُذكرهم بصون وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى وبيت المقدس".





وتتقاطع ذكرى المولد النبوي مع الذكرى الـ23 لتصدي المصلين العُزل لاقتحام المتطرف شارون باحات المسجد الأقصى، والذي سبق مجزرة الأقصى الثانية، وأشعل انتفاضة الأقصى عام 2000.







رام الله - دنيا الوطنأدى نحو سبعين ألف مصلٍ صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في باحات المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع ذكرى المولد النبوي، وسط أجواء إيمانية تتحدى قيود الاحتلال وتتجاوز حواجزه المنتشرة في محيط البلدة القديمة والقدس المحتلة.