إصابات إثر قمع الاحتلال لمظاهرات شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بالرصاص وعدد آخر بالاختناق عصر اليوم الأربعاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات شرق قطاع غزة.وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات المتظاهرين عند الحدود الشرقية لمدينة غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم وآخرين بالاختناق.وتتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي المظاهرات في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن، وضد مقدساتنا وأسرانا.