شؤون فلسطينية

النائب أبو حلبية: سنواصل فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدساتوصولاً لمحاكمة قادته

النائب أبو حلبية: سنواصل فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدساتوصولاً لمحاكمة قادته
النائب أبو حلبية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية أن لجنته مستمرة في فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته للمعالم الإسلامية والآثار الفلسطينية، في سبيل تقديم قادة الاحتلال الصهيوني إلى المحاكم الدولية والوطنية ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بحق شعبنا الفلسطيني.

وبين النائب أبو حلبية خلال كلمته في مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الثاني عشر، أن لجنة القدس والأقصى قدمت العديد من الأنشطة والفعاليات في إسناد القدس والأقصى ومنها تقديم
التقارير البرلمانية التي ترصد المستجدات والأحداث داخل المدينة المقدسة، ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية ووضعها في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقدس والأقصى.

وأوضح أن قضية القدس والأقصى لها مكانة خاصة في نفوس الشعب الفلسطيني خاص أبناء الأمة الإسلامية عامة، باعتبار أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى حرص اللجنة على خدمة القدس والأقصى من خلال عقد المؤتمرات الدولية، ودعم مشاريع الصمود لأبناء شعبنا في القدس على المستوى المادي والمعنوي.

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