شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطّط لطردِ المقدسيين وإدخال 25 ألف مستوطن للقدس بحلول العام 2030

الاحتلال يخطّط لطردِ المقدسيين وإدخال 25 ألف مستوطن للقدس بحلول العام 2030
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يخطط الاحتلالُ الإسرائيلي لتنفيذ عملية إخلاء بحق عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها فيما يجعل هذه العائلات معرضة لخطر الإخلاء الفوري، وفي الوقت ذاته تخطط لبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، قبل حلول العام 2030.

ومنذ بداية العام الجاري دفعت حكومة الاحتلال مليارات الشواكل من أجل تنفيذ مخططات، لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء القدس، بما فيها خطط إقامة 5 مستوطنات جديدة بالمدينة.

وينوي الاحتلال المسارعة في عملية إقامة مستوطنة كدمات تسيون لتضم 384 وحدة استيطانية على أراضي أبو ديس ورأس العامود، ومخطط إقامة 3500 وحدة استيطانية ضمن مستوطنة جديدة تسمى جبل تلبيوت الجديد جنوبي المدينة.

كما يخطط الاحتلال لبناء مستوطنة “القناة السفلية” التي من المتوقع أن تضم 1465 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر وهي أكثره المشاريع خطرًا، ومستوطنة أم ليسون والتي ستضم 450 وحدة استيطانية، إضافة الى مستوطنة جفعات شاكيد، التي يخطط أن تضم 695 وحدة استيطانية على أراضي بيت صفافا.

وأقر الاحتلال أو في صدد إقرار عشرات المخططات لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات “غيلو” و”هار حوماه” و”بسغات زئيف” و”راموت” و”التلة الفرنسية” و”جفعات هماتوس” و”نوف تسيون” إضافة إلى دفع مخطط E1 الاستيطاني.

وتعتبر المشاريع والطرق، التي يتم افتتاحها من أجل المستوطنين وربط المستوطنات، هي أخطر من المستعمرات، حيث تعمل هذه المخططات على قطع الأوصال الفلسطينية، وإزالتها بشكل كلي.

ويعدُّ مشروع طريق نسيج الحياة من أخطر المشاريع الاستيطانية، التي تسعى إلى عزل التجمعات الفلسطينية؛ من أجل إقامة القدس الكبرى، بفرض أمر واقع على الأرض.

ويهدف الاحتلال من إقامة الشارع، إغلاق بلدتي العيزرية وأبو ديس، وعزلهم عن مستوطنة معاليه أدوميم، وفتح الجدار الواصل إلى منطقة معاليه أدوميم؛ ليتم وصله مع طريق الأبرتهايد بالقرب من زعيم، وصولًا إلى عناتا، وهو جزء من عملية فصل الأحياء الفلسطينية عن الإسرائيلية، بخط البنى التحتية الخاصة بالإسرائيليين عن الفلسطينيين.

ويسعى هذا المخطط إلى جعل مستوطنتي معاليه أدوميم، وألون، جزءًا من الجانب الإسرائيلي، ضمن مشروع القدس الكبرى للعام 2050.

وخصص الاحتلال ملايين الشواكل، من أجل إقامة مشاريع فصل الشوارع وربط المستوطنات، منها: الشارع رقم (60)، ورقم (1)، والنفق في شعفاط.

وينوي الاحتلال تفريغ المنطقة من المقدسيين، لإحلال المستوطنين، ويخطط الاحتلال إدخال 25 ألف مستوطن بحلول العام 2030، من خلال إصدار أوامر الهدم والطرد ومصادرة الأراضي والممتلكات بحق المقدسيين.

أخبار ذات صلة

إصابات إثر قمع الاحتلال لمظاهرات شرق غزة

إصابات إثر قمع الاحتلال لمظاهرات شرق غزة

النائب أبو حلبية: سنواصل فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدساتوصولاً لمحاكمة قادته

النائب أبو حلبية: سنواصل فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدساتوصولاً لمحاكمة قادته

الاحتلال يخطّط لطردِ المقدسيين وإدخال 25 ألف مستوطن للقدس بحلول العام 2030

الاحتلال يخطّط لطردِ المقدسيين وإدخال 25 ألف مستوطن للقدس بحلول العام 2030

الفلسطينيون يشدّون الرّحال للمسجد الأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي وإفشال مخططات الاحتلال

الفلسطينيون يشدّون الرّحال للمسجد الأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي وإفشال مخططات الاحتلال

أهمها توسعة معبر رفح.. طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

أهمها توسعة معبر رفح.. طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

الأسير كايد الفسفوس يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ56

الأسير كايد الفسفوس يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ56

&quot;التعليم العالي&quot; تواصل مشاوراتها حول خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2029

"التعليم العالي" تواصل مشاوراتها حول خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2029

الإسلامية المسيحية تحذر من استمرار الصمت الدولي على المشاريع الاستيطانية الأخطر على القدس

الإسلامية المسيحية تحذر من استمرار الصمت الدولي على المشاريع الاستيطانية الأخطر على القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتدي على فتيات وتعتقل شباناً من باب العامود

قوات الاحتلال تعتدي على فتيات وتعتقل شباناً من باب العامود

اشتية: دعم الشباب ومشاركتهم في الشأن العام وصنع القرار أحد أولويات الحكومة

اشتية: دعم الشباب ومشاركتهم في الشأن العام وصنع القرار أحد أولويات الحكومة

رئاسة التشريعي بغظة تعزي العراق بضحايا الحريق

رئاسة التشريعي بغظة تعزي العراق بضحايا الحريق

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الظهر في الأقصى بذكرى المولد النبوي

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الظهر في الأقصى بذكرى المولد النبوي

النائب أبو حلبية: سنواصل فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدساتوصولاً لمحاكمة قادته

النائب أبو حلبية: سنواصل فضح انتهاكات الاحتلال بحق المقدساتوصولاً لمحاكمة قادته

الاحتلال يخطّط لطردِ المقدسيين وإدخال 25 ألف مستوطن للقدس بحلول العام 2030

الاحتلال يخطّط لطردِ المقدسيين وإدخال 25 ألف مستوطن للقدس بحلول العام 2030

الفلسطينيون يشدّون الرّحال للمسجد الأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي وإفشال مخططات الاحتلال

الفلسطينيون يشدّون الرّحال للمسجد الأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي وإفشال مخططات الاحتلال

الإسلامية المسيحية تحذر من استمرار الصمت الدولي على المشاريع الاستيطانية الأخطر على القدس

الإسلامية المسيحية تحذر من استمرار الصمت الدولي على المشاريع الاستيطانية الأخطر على القدس

منوعات

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

صورة: جنى عمرو دياب تتصدّر الترند والجمهور ينتقدها

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

طليقة شريف منير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

هل وافقت علا غانم على طلب طليقها عقد جلسة صلح؟

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

عربي

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون مجموعة من ضحايا حريق نينوى

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

العراق: تشكيل لجنة تحقيق بحريق نينوى وإعلان الحداد ثلاثة أيام

العراق: تشكيل لجنة تحقيق بحريق نينوى وإعلان الحداد ثلاثة أيام

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس