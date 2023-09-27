شؤون فلسطينية

الفلسطينيون يشدّون الرّحال للمسجد الأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي وإفشال مخططات الاحتلال

الفلسطينيون يشدّون الرّحال للمسجد الأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي وإفشال مخططات الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شدّ الفلسطينيون الرّحال من مختلف أنحاء فلسطين إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، في ظل ما يتعرض له من أخطار محدقةٍ من جماعات الهيكل المزعوم بحمايةٍ من حكومة وجيش الاحتلال.

وانطلقت دعواتٌ لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى، في إطار الحشد والرّباط والتصدّي لمخططات
الاحتلال في ظل تصاعد اقتحامات الأقصى، والاعتداءات على المقدسيين.

وسيّر أهالي الـ 48 حافلات لنقل المرابطين للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت إحدى الدعوات "تحل ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم على المقدسيين، لتُذكرهم بصون وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى وبيت المقدس".

وتتقاطع ذكرى المولد النبوي مع الذكرى الـ23 لتصدي المصلين العُزل لاقتحام المتطرف شارون باحات المسجد الأقصى، والذي سبق مجزرة الأقصى الثانية، وأشعل انتفاضة الأقصى عام 2000.

ويُذكّر هذا التقاطع أيضا، بانتفاض الفلسطينيين في 16 أغسطس/ آب عام 1929 للدفاع عن حائط البراق، تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، لتشتعل بعدها ثورة البراق التي استشهد فيها المئات.

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم  بحمايةٍ ودعمٍ من حكومة وشرطة الاحتلال مخططاتها واقتحاماتها في المسجد الأقصى المبارك، التي تتصاعدُ تزامنًا مع الأعياد اليهودية، وسط دعواتٍ للتصدّي والحشد والرّباط.

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