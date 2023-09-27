شؤون فلسطينية

أهمها توسعة معبر رفح.. طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

أهمها توسعة معبر رفح.. طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (242) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

ووجهت اللجنة وزارة الأوقاف لتخصيص خطب الجمعة والمواعظ والدروس بالمساجد طوال الأسبوع للحديث عن صفات وأخلاق ومناقب الرسول، للإقتداء به والتحلي بأخلاقه العظيمة.

وتوجهت اللجنة بالتعزية والمواساة للجمهورية العراقية الشقيقة بضحايا الحريق المفجع بمحافظة نينوى، داعية بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء التام والعاجل للمصابين، معربة عن تضامنها وتعاطفها مع أسر الضحايا.

وأشادت اللجنة بالحملة الدولية لكسر الحصار، التي انطلقت بمشاركة العديد من الشخصيات والمؤسسات العربية والأوربية، تحت شعار: افتحوا موانئ غزة، وطالبت  اللجنة المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته تجاه الحصار غير القانوني واللا الإنساني المتواصل على قطاع منذ سبعة عشر سنة، بوصفه جريمة حرب يرتكبها الاحتلال وعقاب جماعي لشعبنا المحاصر، داعية لرفع الحصار نهائيا وليس إدارته بما يحقق مصالح الاحتلال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي؛ الشؤون الإدارية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة تشغيل مجموعة من المهندسين الزراعيين لمتابعة عمل معاصر الزيتون خلال الموسم على بند التشغيل المؤقت.

تكليف وزارة المالية بصرف الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات خلال الفترة من 01/05/2021م وحتى 31/07/2021م.

كما قررت صرف الربع الثالث من مكافآت الثانوية العامة للعام 2022م، وإقرار آلية استيعاب منتسبي كشف انتظار عقود وزارة الداخلية والأمن الوطني (دفعة كورونا).

وتم خلال الاجتماع اتخاذ قرار بتمديد عمل المنقذين البحريين حتى نهاية شهر أكتوبر 2023م، واعتماد سياسة طلب وتزويد البيانات الحكومية للجهات الخارجية.

كما جرى معالجة موضوع كبار السن من العاملين على بند البطالة المؤقتة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتعديل جدول التشكيلات الوظيفية للوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

وخلال الاجتماع تم اعتماد الإطار الناظم لتوقيع الاتفاقيات الثنائية والتنموية، بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المانحة.

كان تم إقرار تخصيص قطعة أرض في محافظة رفح لتوسعة معبر رفح البري، واعتماد توصيات تقرير المجلس التشريعي بشأن ملف المركبات الحكومية.

وجرى إقرار توصيات لجنة دراسة مسار شارع الرشيد في محافظتي خانيونس ورفح، والمصادقة على تقرير واقع واحتياجات المقابر في قطاع غزة.

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