شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تواصل مشاوراتها حول خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2029

"التعليم العالي" تواصل مشاوراتها حول خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2029
جانب من المشاورات
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وحدة التخطيط والمشاريع، وبرعاية الوزير أ. د. محمود أبو مويس، ورشة مُشاورات مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الجنوبية حول تطوير خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام 2024-2029، وذلك بدعمٍ من منظمة (يونسكو).

جاء ذلك بمشاركة وكيل الوزارة د. بصري صالح، وعدد من أسرة الوزارة وعبر الاتصال المرئي مع المشاركين من المحافظات الجنوبية.

وفي هذا السياق، أكد وكيل "التعليم العالي" على مضامين الشراكة وأهميتها في تطوير الاستراتيجية ومحاورها، لافتاً إلى أن خطة الوزارة شَمِلت مجموعةً من الأولويات والأهداف الاستراتيجية في إطار توسيع نطاق التحاق الطلبة بالتعليم بشكل عادل وشامل وفعّال، وكذلك الوصول إلى مُخرجاتِ تعليمٍ عالٍ ذي جودةٍ
ونوعيَّةٍ؛ ومُستجيبةٍ لمتطلباتِ الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتنمية المستدامة.

وقال الوكيل إن الخطة تركز أيضاً على الارتقاء بمنظومةِ بحثٍ علميٍ وابتكارٍ؛ مُستجيبةٍ محلياً، ووفق معايير تنافسية عالمياً، وكذلك تعزيز التنوّع والشمولية والاستجابة في برامج التعليم التقني، وضمان نظامِ حوكمةٍ فعّال وقوي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

بدوره، أشار مستشار الوزير د. إيهاب القبج الى أنَّ تطوير استراتيجية الوزارة يأتي في إطار توجهات الحكومة في بناءِ الخطط الاستراتيجية لكافة الدوائر الحكومية للأعوام (2024-2029) وفق المَنْهَجِيَّة المعيارية المُحدَّثة لذلك، والتي ركَّزَت في مضمونها على التحوّل من شموليةِ خطة التنمية إلى برنامجِ
حكومةٍ بأولويات تنموية محددة، مع تركيزٍ أكبر على النتائج وتحقيقها.

من جانبه، قدَّم مستشار الوزير د. شاهر زيود عرضاً حول توجهات الوزارة وخططها التطويرية لتعزيز منظومة البحث العلمي في فلسطين والارتقاء بها.

كما قدّم رئيس وحدة التخطيط والمشاريع أ. منجد سليمان عرضاً حول منهجية العمل في تطوير الخطة ومحاورها الأساسية ومرتكزاتها، كذلك استعراض التدخُّلات السياساتية المُقترحة مع النتائج الاستراتيجية.

وقدَّمت رئيس قسم البيانات والتقارير في الوزارة أ. مرح حثناوي عرضاً حول بعض المؤشرات الإحصائية المنبثقة من نظام المتابعة والتقييم.

وطرح الحضور العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها إثراء الاستراتيجية ومنهجية العمل، وتم الاتفاق على استمرار التواصل وإرسال المزيد من المقترحات في إطارِ تطويرِ استراتيجيةٍ ذاتِ بُعدٍ شُمولي وفَعّال؛ بشراكةٍ حقيقية.

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