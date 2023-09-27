العشائر الفلسطينية ترحب بتعيين سفير للسعودية في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن محمد أبو قايدة، منسق شؤون العشائر الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية، عن ترحيب العشائر الفلسطينية بتعيين سفير للملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين وقنصل عام للسعودية في القدس.وقال أبو قايدة، في تصريح صحفي، إن ذلك "يعتبر محطة تاريخية مهمة وخطوة في الإتجاه الصحيح ستسهم بشكل كبير في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربظ البلدين والشعبين الشقيقين، وتفتح مزيداً من الآفاق الواسعة للتعاون المشترك في المجالات كافة".وثمن أبو قايدة "المواقف الراسخة والثابتة للملكة العربية السعودية في دعمها لحقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية والعادلة في المحافل كافة"بدوره، إياد العملة، رحب منسق شؤون العشائر بالمحافظات الشمالية، بتعيين سفير للملكة العربية السعودية في دولة فلسطين مؤكداً أن ذلك "يعكس عمق العلاقات التاريخية والاخوية بين المملكة ودولة فلسطين".وأعرب العملة عن تقديره العميق لدور السعودية الهام والمحوري في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بتأكيدها دوماً على حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يفضي بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.ووجه العملة "كل الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية ملكا وأميراً و حكومة و شعباً على قرارها التاريخي بفتح سفارة للملكة في دولة فلسطين، متابعاً: "هذا يدل على حرص المملكة الدائم على الحفاظ على القضية الفلسطينية ودعمها المستمر والثابت للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني".كما ثمن الجهود الدبلوماسية المبذولة للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس.