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فاجعة العراق.. شاهد أحد الناجين من حريق قاعة الأعراس: "عائلتي كلها ماتت"

فاجعة العراق.. شاهد أحد الناجين من حريق قاعة الأعراس: "عائلتي كلها ماتت"
حريق صالة أفراح في العراق يودي بحياة أكثر من 100 شخص
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر أحد الناجين من حريق الحمدانية، وهو يقول إن جميع أفراد عائلته لقوا مصرعهم.

وقال أحد الناجين من حريق قاعة الأعراس في مقطع الفيديو،  "عائلتي كلها ماتت".


 


وأعلنت السلطات العراقية، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة مجريات حادث حريق في قاعة للأعراس، بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، شمالي البلاد، والذي أودى بحياة نحو 120 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

ذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن "وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية".

وأضافت، أن "التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار أوامر قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس التي وقع فيها الحريق.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، إ"الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية، في منطقة سهل نينوى".

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين جراء حريق اندلع أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بنينوى، حسب حصيلة أولية.

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