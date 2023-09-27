شاباك يزعم: اكتشاف خلية متهمة بجمع معلومات لاغتيال بن غفير

رام الله - دنيا الوطنزعم جهاز الأمن العام في إسرائيل (شاباك)، بأنه اكتشف خلية مكونة من خمسة أشخاص، بينهم اثنان من سكان الناصرة في أراضي عام 48، متهمة بجمع معلومات لاغتيال وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.ووفق ما نقلت (القناة 13) الإسرائيلية، فقد كشف (شاباك)، خلية مكونة من ثلاثة فلسطينيين، من جنين، واثنين من سكان الناصرة، متهمون بـ "العمل بتوجيهات من إيران لتهريب أسلحة وجمع معلومات لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو (كنيست) السابق يهودا غليك، وتنفيذ عمليات".