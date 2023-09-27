قدورة فارس يُصدر تصريحاً في ذكرى تأسيس نادي الأسير

رام الله - دنيا الوطنبمناسبة الذكرى الـ 30 لتأسيس نادي الأسير الفلسطيني، عبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس عن تقديره الكبير للدور العظيم الذي قام به نادي الأسير على مدار ثلاثة عقود من الزمن، كانت حافلة بالعمل والنشاط والمبادرات الخلاقة،الأمر الذي ساهم وبشكل رئيسي في دفع قضية الأسرى الأبطال لتبقى في صدارة الاهتمام الوطني لكل أبناء شعبنا.وتوجه رئيس الهيئة إلى العاملين في هذه المؤسسة العربية من خلال مجلس إدارتها ومدراء فروعها وكافة العاملين فيها بتحية الاعتزاز والإكبار لانتمائهم ومثابرتهم وجلدهم ومتابعتهم الدائمة، ودعاهم إلى مواصلة العمل والنضال، إلى جانب حركتنا الأسيرة عبر تحقيق أوسع حالة من التعاون مع كافة الأجسام والتشكيلات وبما يعود بالنفع على القطاع المستهدف وهو قطاع الأسرى الأبطال.وأكد بأن هيئة الأسرى ستواصل العمل مع نادي الأسير لتعميق حالة التعاون والتكامل ودعم دور وحضور هذه المؤسسة الوطنية العريقة.