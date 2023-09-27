شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير نور الدين داوود

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير نور الدين داوود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل الوضع الصحي للأسير نور الدين سعيد داوود (43 عاما) من مدينة قلقيلية، وذلك بعد زيارة محامي الهيئة فادي عبيدات له في سجن النقب.

ويعاني الأسير منذ عام 2003 من مشكلة فقدانه معظم أسنانه، بسبب الضرب الشديد الذي تعرض له من قبل جنود الاحتلال لحظة اعتقاله، و نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، فقد بدأ يفقد ما تبقى من أسنان و طواحين، حيث لم يقدم له أي علاج باستثناء المسكنات، و بناء على ذلك فقد تقدم نور الدين بأكثر من شكوى لكن بلا جدوى.

الى جانب ذلك، يعاني الأسير من اصابة بالرجل اليسرى  قبل الاعتقال وقصر بالوتر حوالي 3 سم مع محدودية بالحركة وآلام شديدة ، نتيجة لعدم إزالة الرصاص من رجله، و لم يقدم له أي علاج يذكر  باستثناء إجراء تصوير، وبلغ بأنه لا يمكن إجراء عملية جراحية له لإزالة الرصاص كون التكلفة مرتفعة.

علما أن الأسير معتقل منذ تاريخ 23.04.2003 ، ومحكوم بالسجن 22 عاما. 

أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي: توصية لحكومة نتنياهو بالسعي لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة

إعلام إسرائيلي: توصية لحكومة نتنياهو بالسعي لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة

مسؤول أممي: الوضع داخل غزة خطير

مسؤول أممي: الوضع داخل غزة خطير

السفير السعودي يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس عرفات

السفير السعودي يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس عرفات

رام الله: مستوطنون يهاجمون المزارعين في أم صفا

رام الله: مستوطنون يهاجمون المزارعين في أم صفا

المواصلات بغزة تعلن تفاصيل حملة تسهيلات لتراخيص المركبات بكافة أنواعها

المواصلات بغزة تعلن تفاصيل حملة تسهيلات لتراخيص المركبات بكافة أنواعها

الرئيس عباس يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق محافظة نينوى

الرئيس عباس يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق محافظة نينوى

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وينسلاند: الوضع بغزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون عواقبه وخيمة

وينسلاند: الوضع بغزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون عواقبه وخيمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تفوز بستة مشاريع من برنامج إيراسموس

فلسطين تفوز بستة مشاريع من برنامج إيراسموس

قدورة فارس يُصدر تصريحاً في ذكرى تأسيس نادي الأسير

قدورة فارس يُصدر تصريحاً في ذكرى تأسيس نادي الأسير

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير نور الدين داوود

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير نور الدين داوود

عرنكي يدعو لضغط أمريكي على إسرائيل لوضع حد لانتهاكاتها بحق شعبنا

عرنكي يدعو لضغط أمريكي على إسرائيل لوضع حد لانتهاكاتها بحق شعبنا

رام الله: مستوطنون يهاجمون المزارعين في أم صفا

رام الله: مستوطنون يهاجمون المزارعين في أم صفا

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وينسلاند: الوضع بغزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون عواقبه وخيمة

وينسلاند: الوضع بغزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون عواقبه وخيمة

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للاسير المصاب سليم سعيد

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للاسير المصاب سليم سعيد

منوعات

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بقميص شفاف.. نجل راغب علامة يثير ضجة واسعة بظهوره الأخير

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

بالصور: ياسمين صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية والجمهور يغازلها

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

نيشان يسخر من ياسمين عز والصوت الشتوي.. ماذا قال؟

نيشان يسخر من ياسمين عز والصوت الشتوي.. ماذا قال؟

محمد رمضان يحتفل مع ابنته الكبرى في عيد ميلادها.. هل تشبهه؟

محمد رمضان يحتفل مع ابنته الكبرى في عيد ميلادها.. هل تشبهه؟

بفستان أصفر وخصر منحوت.. نسرين طافش تتصدّر الترند

بفستان أصفر وخصر منحوت.. نسرين طافش تتصدّر الترند

عربي

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس

تونس: الرئيس سعيّد يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده

تونس: الرئيس سعيّد يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده

أولى تصريحات السفير السعودي بعد وصوله فلسطين.. ماذا قال؟

أولى تصريحات السفير السعودي بعد وصوله فلسطين.. ماذا قال؟