هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير نور الدين داوود

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل الوضع الصحي للأسير نور الدين سعيد داوود (43 عاما) من مدينة قلقيلية، وذلك بعد زيارة محامي الهيئة فادي عبيدات له في سجن النقب.ويعاني الأسير منذ عام 2003 من مشكلة فقدانه معظم أسنانه، بسبب الضرب الشديد الذي تعرض له من قبل جنود الاحتلال لحظة اعتقاله، و نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، فقد بدأ يفقد ما تبقى من أسنان و طواحين، حيث لم يقدم له أي علاج باستثناء المسكنات، و بناء على ذلك فقد تقدم نور الدين بأكثر من شكوى لكن بلا جدوى.الى جانب ذلك، يعاني الأسير من اصابة بالرجل اليسرى قبل الاعتقال وقصر بالوتر حوالي 3 سم مع محدودية بالحركة وآلام شديدة ، نتيجة لعدم إزالة الرصاص من رجله، و لم يقدم له أي علاج يذكر باستثناء إجراء تصوير، وبلغ بأنه لا يمكن إجراء عملية جراحية له لإزالة الرصاص كون التكلفة مرتفعة.علما أن الأسير معتقل منذ تاريخ 23.04.2003 ، ومحكوم بالسجن 22 عاما.