دولي

إعلام إسرائيلي: توصية لحكومة نتنياهو بالسعي لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة

إعلام إسرائيلي: توصية لحكومة نتنياهو بالسعي لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة
نتنياهو وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
نشر معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل صباح اليوم، توصية للحكومة، للسعي لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة.

ووفق ما نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإنه بحسب توصية المعهد، فإن الاتفاق يجب أن يقتصر على التهديدات القصوى والوجودية ويقتصر على منطقة الشرق الأوسط، نظرا للظروف الاستراتيجية المتغيرة والتهديدات على مستقبل العلاقات، خاصة قضية النووي الإيراني بالإضافة إلى إمكانية التسلح النووي الإقليمي المتعدد الأطراف.

وجاء في التوصية أن "الاتفاق الأمني سيحمي على المدى الطويل العلاقات الخاصة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة، والتي تشكل ركيزة أساسية لسياسة الأمن القومي"، وفق ما نقلت الصحيفة.

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