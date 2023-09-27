مسؤول أممي: الوضع داخل غزة خطير





وأضاف في تصريح نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، أنه "يجب علينا تجنب صراع آخر ستكون عواقبه وخيمة"، وفق تعبيره.





وكان وينسلاند زار قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز، والتقى فصائل فلسطينية في محاولة لتهدئة الأوضاع في القطاع.





وتشهد المناطق الحدودية الشرقية للقطاع، منذ عدة أيام مظاهرات وعودة إطلاق البالونات الحارقة بالإضافة إلى فعاليات الإرباك الليلي، خلال الأيام الماضية، وذلك تضامناً مع الأسرى واحتجاجاً على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.





كما ترد طائرات الاحتلال على هذه التظاهرات، بقصف مراصد للمقاومة، وأيضاً نقاط للضبط الميداني في مناطق متفرقة من القطاع.

رام الله - دنيا الوطنقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ثور وينسلاند، اليوم الأربعاء، إن "الوضع داخل غزة خطير".