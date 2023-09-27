السفير السعودي يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس عرفات











رام الله - دنيا الوطنوضع سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس، السفير نايف بن بندر السديري، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.وكان في استقبال السديري، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما زار السديري، يرافقه المستشار الخالدي، متحف الشهيد ياسر عرفات، وجال في أروقته واطلع على أهم الاحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية، والمحطات التاريخية في حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات.