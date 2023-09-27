الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الأردني، مساء الثلاثاء، أنه أسقط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا، مؤكداً تعامله بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية.ونقلت قناة (المملكة) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قوله "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".وأوضح المصدر أن "الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتين بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".وأكد على أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".