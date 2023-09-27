المواصلات بغزة تعلن تفاصيل حملة تسهيلات لتراخيص المركبات بكافة أنواعها





وقال أنيس عرفات، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، إن "الحملة تشمل تخفيض بنسبة 50% من رسوم ترخيص المركبات بكافة أنواعها بما يشمل الديون المتراكمة على المواطنين، وتخفيض بنسبة 50% من رخص القيادة وإتاحة إمكانية التجديد لمدة 10 سنوات بحد أقصى".



وأكد عرفات، أن الحملة "تأتي نتيجة استشعار الوزارة بأهمية مساعدة السائقين في تسوية أمورهم القانونية وأثره الإيجابي على الحالة المرورية في غزة، ودوره في الحد من الحوادث المرورية"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية.



وشدد على أن وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شركائها المحليين تسعى لاتخاذ قرارات تساهم في تعزيز الأمن المروري، مضيفاً: "أن حماية أرواح أبناء شعبنا واجب وأمانة ومن واجبنا جميعًا؛ حكومةً ومجتمعًا ومؤسسات أن نتعاون، ونتكاتف، ونَتعاضد، من أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة".



وأشار عرفات، إلى أن الوزارة سعت على مدار السنوات الماضية لتعزيز السلامة على الطرق ورفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين وتشجيعهم على الالتزام بقوانين السير من خلال مشاريع وحملات عديدة أطلقتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الوطني ممثلة بالإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة.



وأوضح أن "جهود الوزارة تأتي في إطار مساعيها الدائمة لتعزيز الحالة المرورية ومراعاة للظروف التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وضمن حرص الوزارة على التسهيل والتيسير على السائقين".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حملة تخفيض على رسوم تراخيص المركبات بكافة أنواعها، ورخص القيادة، والتي ستنطلق من يوم الأحد المقبل، الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، حتى 13 كانون الأول/ ديسمبر.