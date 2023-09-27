الرئيس عباس يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق محافظة نينوى

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال لطيف، بضحايا الحريق، الذي اندلع في قاعة أفراح في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق، وأسفر عن مصرع وإصابة المئات.وأعرب الرئيس عباس في رسالة تعزية إلى نظيره العراقي، عن "تضامن دولة فلسطين وشعبها التام مع العراق الشقيق، في هذا المصاب الجلل"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتقدم الرئيس عباس للرئيس لطيف وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، ولعائلات الضحايا، "بأحرّ التعازي القلبية والمواساة الأخوية؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء، وأن يحفظ العراق وشعبها بخير وسلام وازدهار".كما عزى الرئيس عباس، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بضحايا الحريق، مؤكداً ثقته بقدرة العراق قيادةً وحكومةً وشعباً على مواجهة هذه الفاجعة.