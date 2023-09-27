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دولي

تفاصيل أزمة جديدة بين نتنياهو وبن غفير

تفاصيل أزمة جديدة بين نتنياهو وبن غفير
بن غفير ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع أزمة جديدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية،  فإن "مجموعة من المقربين  نتنياهو، عبروا عن قلقهم في أعقاب إعلان بن غفير، بالأمس، عن قراره بتنظيم "صلاة احتجاجية" في ميدان ديزنغوف وسط تل أبيب غداً، على خلفية احتجاجات سكان في المدينة ومحاولتهم منع صلاة من خلال الفصل بين الجنسين في الميدان نفسه وأماكن أخرى بيوم الغفران".

وذكرت القناة، أن نتنياهو رد على ذلك، بقوله، إن "  "الصلاة ليست استفزازاً، وبعد الحدث الصعب في تل أبيب، الأهم هو العمل على تهدئة النفوس،أتوقع من جميع قادة الحكومة التصرف بمسؤولية وتجنب أي شيء لا يؤدي للهدوء".


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